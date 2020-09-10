Зеленского в Раде осудили за политику хуже «отмороженного Порошенко»

https://static.news.ru/photo/25ceb91a-f3ee-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky /Global Look Press

Решение об отмене местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, принятое Центральной избирательной комиссией Украины, не нашло полного одобрения в Раде. Так, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает такой шаг преступлением со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Пресс-релиз выступления нардепа опубликован на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что прежде жители востока Украины обладали правом голоса, но теперь оно у них отобрано.

Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис, — подчеркнул политик.

При этом он призвал остальных украинцев на выборах голосовать против партии Зеленского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил: если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование. Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».