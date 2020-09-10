Зеленского в Раде осудили за политику хуже «отмороженного Порошенко»

Решение об отмене местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, принятое Центральной избирательной комиссией Украины, не нашло полного одобрения в Раде. Так, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает такой шаг преступлением со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
Пресс-релиз выступления нардепа
Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис, — подчеркнул политик.
При этом он призвал остальных украинцев на выборах голосовать против партии Зеленского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил: если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование. Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».
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