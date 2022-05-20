Зеленского попросили переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга Зеленского попросили переименовать все улицы Пушкина на Украине в честь Стивена Кинга

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, автор которой предложил переименовать улицы, носящие имена классиков русской литературы. Так, он предложил переименовать все улицы Пушкина в улицы Стивена Кинга, выступившего против действий России. Петиция уже набрала 1139 голосов из 25 тысяч необходимых.

Предлагаю переименовать улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга — современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину, — говорится в петиции.

Ранее американский писатель сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг после начала действий России на Украине. Аналогичное заявление сделал писатель Линвуд Баркли, отметивший, что потеря российского рынка — «небольшая жертва».