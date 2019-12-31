https://static.news.ru/photo/9d0718a8-2ceb-11ea-b31f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.

Об этом Дроздов написал в Facebook, когда комментировал обращение Зеленского к украинцам по случаю Нового года.

Он (Зеленский — NEWS.ru) — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твоё государство, и какое количество беспринципных убожеств он представляет, — написал журналист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. По его словам, украинцы — люди разные, он призвал их объединиться. В поздравлении Зеленского, которое опубликовано в Facebook офиса президента Украины, политик предложил гражданам страны ответить себе вопрос: «Кто я?», и призвал объединиться «ватников» и «бандеровцев».