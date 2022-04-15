Зеленский заявил об уменьшении шансов на успех переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о том, что шансы достигнуть договорённостей о мире на переговорах с Россией уменьшаются. Он отметил, что украинское общество отказывается от продолжения диалога.

Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры, — сказал он.

Зеленский выступал на украинском языке, телеканал перевёл его высказывания на английский.

Глава Украины также ранее заявил, что его страна может сражаться с Россией и 10 лет. Такой вариант возможен, поскольку Киев не может отдать свои территории. При этом Зеленский всё же рассчитывает на скорое начало переговоров, но не на основании российского ультиматума.

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в свою очередь, заметил, что на Украине нет ни президента, ни верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка. Он считает, что украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Кадыров добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.