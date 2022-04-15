Зеленский: уничтожение военных в Мариуполе остановит переговоры

Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua». Накануне с угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены.

Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах, — сообщил Зеленский.

Как заявил ранее Пушилин, некоторые представители ВСУ всё же сдались в плен. По данным Минобороны России, в Мариуполе сложили оружие 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Накануне РИА Новости со ссылкой на военнослужащих ДНР утверждало, что колонна украинских военнослужащих якобы попыталась прорваться к мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь», но силы России и ДНР предотвратили эту попытку.