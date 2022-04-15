Зеленский: Украина не может отдать свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может отдать свои территории. Так украинский лидер ответил на вопрос телеканала CNN о перспективах переговоров с Россией.

Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также уточнил, что готов разговаривать не на основании российского ультиматума — он считает это «вопросом отношения» к его стране. Зеленский выразил надежду, что переговоры начнутся скоро, ведь, «чем быстрее это произойдёт, тем меньше людей погибнет».

Однако он не исключил и другого варианта. По словам украинского лидера, «сражение с Россией» может растянуться и на 10 лет.

Накануне представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат. Перед этим Зеленский предупредил, что в случае уничтожения солдат ВСУ в Мариуполе Киев не будет вести переговоры с Москвой.