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Мир

Зеленский: Украина не может отдать свои территории

17:59, 17 апреля 2022
Зеленский: Украина не может отдать свои территории Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может отдать свои территории. Так украинский лидер ответил на вопрос телеканала CNN о перспективах переговоров с Россией.

Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы,сказал Зеленский.

Украинский лидер также уточнил, что готов разговаривать не на основании российского ультиматума — он считает это «вопросом отношения» к его стране. Зеленский выразил надежду, что переговоры начнутся скоро, ведь, «чем быстрее это произойдёт, тем меньше людей погибнет».

Однако он не исключил и другого варианта. По словам украинского лидера, «сражение с Россией» может растянуться и на 10 лет.

Накануне представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат. Перед этим Зеленский предупредил, что в случае уничтожения солдат ВСУ в Мариуполе Киев не будет вести переговоры с Москвой.

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