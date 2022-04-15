МО: ВС России зачистили городскую территорию Мариуполя от войск Украины

Вооружённые силы России произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат, заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на текущий момент оставшуюся часть боевых группировок Украины заблокировали на металлургическом заводе «Азовсталь», пишет РИА Новости.

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», — заявил Конашенков.

Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, подчеркнул накануне президент Украины Владимир Зеленский. Перед этим с угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены.

Ранее РИА Новости со ссылкой на местного жителя сообщило, что украинские военные покинули позиции в краеведческом музее, расположенном недалеко от «Азовстали», где долгое время прятались и имели склады.