Зеленский сообщил подробности о захвате заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/3a9adf34-cb32-11ea-b251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский взял под особый контроль расследование ситуации с заложниками в Луцке Волынской области. Он заявил, что правоохранительные органы делают всё для урегулирования ситуации без жертв.

Утром в 9:25 в полицию позвонил гражданин и сообщил, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус повреждён, — цитируют Fakty.com Зеленского.

По словам украинского лидера, злоумышленник имеет полный арсенал оружия: гранаты и автомат. Также он сообщил, что в другой части города находится мина, которая должна взорваться. В данный момент известно, что мужчина предъявил правоохранительным органам свои требования. С ним ведутся переговоры по телефону.

Как писал NEWS.ru, мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвигает требования к властям в Twitter. Записи появляются в аккаунте «Максим Плохой», который зарегистрирован в июле 2020 года. Автор микроблога сообщает, что вооружён, при нём есть бомбы, а одна спрятана в людном месте города. Все они взорвутся, угрожает он, если представители высших органов власти страны и правоохранительной системы не выложат в соцсети на свои страницы и на YouTube видеообращение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». Особое требование у захватчика к президенту Владимиру Зеленскому. Он требует, чтобы тот опубликовал видеообращение с текстом: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем».

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен.