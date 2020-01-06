https://static.news.ru/photo/dfc3ef9c-31ee-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что спецборты для отправки тел погибших при крушении лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране подготовлены. Ожидается согласование с иранской стороны.

Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждём согласования иранской стороны для вылета, — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена.Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения пассажирского самолёта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.