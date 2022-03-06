Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на действия России

Пограничная служба Польша заявила, что в страну из Украины въехало более миллиона человек. По информации пограничников, только за прошедшие сутки было оформлено 129 тысяч человек, это абсолютный рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые сбежали с Украины в Польшу, превысило миллион, — сказано в сообщении. В соседней Молдавии заявили, что границу республики перешли более 350 тысяч...