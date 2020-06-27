Зеленский призвал украинцев не соревноваться в способности обойти закон

https://static.news.ru/photo/4056e154-b910-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня конституции страны призвал сограждан уважать права друг друга, а не соревноваться в способности обойти закон. День конституции на Украине празднуется 28 июня.

Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что твои права не могут посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как его обойти, — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в его Telegram-канале.

Он призвал вспоминать об этом при входе в метро без маски, при включении музыки ночью, при поджоге травы и вырубке леса, а особенно — в те моменты, когда «мы готовы разорвать виртуально или реально кого угодно, кто имеет другое мнение».

Своё видеообращение глава государства записал на пляже во время визита в Херсонскую область.

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», доктор юридических наук Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении конституции страны. Он заявил, что согласно статье 1 конституции «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство». По словам Медведчука, «суверенное и независимое» ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Он также отметил, что «насильственная украинизация страны» ущемляет права «миллионов украинцев», которые говорят на русском и других языках.