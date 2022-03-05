Зеленский призвал Штаты запретить импорт продукции из России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей продукции из РФ. Эту идею украинский лидер высказал во время встречи с американскими конгрессменами. Соответствующая новость размещена на сайте офиса главы государства.

Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования, — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

В сообщении также отмечается, что Зеленский провёл видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса от двух партий.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.