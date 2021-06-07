Зеленский потребовал немедленного принятия Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/ddfd930e-c72d-11eb-a60a-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением страны в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности. В интервью порталу Axios он отметил, что на кону стоит независимость Украины.

На следующей неделе в Брюсселе пройдёт саммит лидеров стран НАТО, в Альянсе не нашли для Киева формат участия в этой встрече.

Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил уверенность, что Украину со временем всё равно примут в Североатлантический альянс, но указал: граждане страны верят в это всё меньше.

Думаю, что это большая проблема, — указал президент Украины.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Так проект воспринимают в Киеве, отметил украинский президент. Комментируя отказ Белого дома от введения санкций против компании — оператора газопровода, он назвал «неожиданным», что «пули» для такого оружия может поставлять Вашингтон.