Зеленский попросил папу римского о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с папой римским Франциском и выразил надежду на помощь в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Киев рассчитывает на поддержку в привнесении мира в Донбасс.

Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна, — говорится в сообщении.

Также Зеленский пригласил папу римского посетить Украину.

Ранее депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали заявление Владимира Зеленского о возможности «строительства стены» на границе с Донбассом желанием передать России часть украинской территории. По мнению депутатов, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме согласиться с «расчленением страны». Однако «фантазии» украинского лидера противоречат конституции страны.