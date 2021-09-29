Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве. Он подчеркнул, что эта трагедия никогда не должна повториться. Об этом говорится в заявлении офиса украинского лидера.

Память погибших почтили минутой молчания. Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казнённым нацистами, и установил лампадку к подножию памятного знака «Менора».

Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и холокоста, — наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших — наш долг перед предыдущими поколениями, — подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что молодому поколению нужно знать страшные цифры о преступлениях нацизма.

В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. В этом году исполнилось 80 лет со дня этой трагедии.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков сообщил, что научное сообщество Украины, равно как и власти страны, не желают признавать факт участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яре. По его словам, в начале 2000-х украинские учёные серьёзно занимались трагедией в Бабьем Яре, выясняли и обнародовали подробности об участии местных коллаборационистов. Сейчас украинские историки предпочитают об этом не говорить, поскольку подобные исследования могут им стоить как минимум карьеры.