Зеленский обсудил с Байденом санкции против России

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом стороны обсудили санкции против России и поддержку Киева в сфере обороны, сообщил украинский лидер в своём Twitter.

Только что имел разговор с Джо Байденом. Обсудили с американским руководством антироссийские санкции и помощь в обороне Украине. Надо остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку! — написал Зеленский.

26 февраля Джо Байден заявил, что возможной альтернативой санкциям против России может быть начало третьей мировой войны. Он также подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.

Ранее также стало известно, что Болгария, Польша и Словакия передают Киеву 70 военных самолётов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Речь идёт о 56 истребителях Миг-29 и 14 штурмовиках Су-25. Как рассказали в пресс-службе ВМС Украины, украинские лётчики смогут выполнять боевые задачи с территории Польши.