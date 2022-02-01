Зеленский назвал все пункты Минских соглашений «неудовлетворительными»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании назвал все пункты Минских соглашений «неудовлетворительными», но при этом отметил, что это единственный формат, который работает. Как передаёт «Интерфакс-Украина», глава государства также заявил, что Киеву необходимо «делать что-то, что может деоккупировать его территорию».

Я не хочу говорить про пункты «Минска». Я не удовлетворён всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Москвой для обсуждения формата диалога по данному вопросу и делает для этого «всё возможное».

Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Мы призываем постоянно собираться в «нормандском формате» лидеров четырёх стран, и вы понимаете, лидер какой страны до сих пор не определился — собираться или нет, — отметил Зеленский.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Минские соглашения следует выполнять полностью, единым пакетом, а не по частям, как того добивается Украина. По мнению Небензи, пока соглашения не будут реализованы, никакого движения вперёд по вопросу Донбасса не произойдёт.