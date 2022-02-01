Небензя призвал выполнять Минские соглашения в полном объёме

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Провести в четверг, 3 февраля, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР запросили США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Совбезе.

Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединёнными Штатами, — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что 30 января КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив объект в сторону Японского моря. Ракета пролетела...