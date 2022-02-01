Небензя призвал выполнять Минские соглашения в полном объёме
Небензя: пакетная реализация Минских соглашений позволит урегулировать кризис в Донбассе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:27, 02 февраля 2022
Василий НебензяФото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
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Минские соглашения следует выполнять полностью, единым пакетом, а не по частям, как того добивается Украина. Такую позицию высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости. По мнению Небензи, пока соглашения не будут реализованы, никакого движения вперёд по вопросу Донбасса не произойдёт.
Я надеюсь на исполнение Минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия. Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям, — сказал российский постпред.
По его словам, к урегулированию кризиса способен привести только полностью реализованный пакет соглашений.
Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдёт, — подчеркнул Небензя.
Ранее сообщалось, что на заседании Совбеза ООН возникла острая перепалка между постпредом РФ при ООН Василием Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд. Российский дипломат был возмущён после слов о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину. В ответ Небензя обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и сказал, что Вашингтон усиливает напряжённость лживыми заявлениями.