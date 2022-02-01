Washington Post раскрыл детали перепалки между постпредами РФ и США в ООН

На заседании Совбеза ООН возникла острая перепалка между постпредом России при ООН Василием Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд, сообщает газета The Washington Post. Российский дипломат был возмущён после слов о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину. В ответ Небензя обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и сказал, что Вашингтон усиливает напряжённость обстановки в регионе лживыми заявлениями.

Вы ждёте, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью, — заявил он.

Также Небензя обратил внимание на то, что Запад привёл «чистых нацистов» к власти на Украине и «сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера». Тогда Томас-Гринфилд заявила о якобы агрессивном характере РФ, который Запад «наблюдал долгие годы».

Ранее Небензя сказал, что не представляет, откуда страны Запада взяли информацию о 100 тысячах военнослужащих РФ, размещённых у границы с Украиной. Он также потребовал от США доказательств того, что Россия действительно планирует напасть на Украину.