Небензя ответил на заявление Запада о военных у границ Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что он не представляет, откуда страны Запада взяли информацию о 100 тысячах военнослужащих РФ, размещённых у границы с Украиной. Его слова приводит РИА Новости. Постпред подчеркнул, что Россия никогда не озвучивала никаких цифр.

Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр. <...> Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных, — сказал Небензя, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько «на самом деле» российских военных у границы с Украиной.

Небензя напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения и к чему это привело.

Мы эту цифру нигде не называли и не подтверждали. Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно, — указал он.

Небензя потребовал от США доказательств того, что Россия действительно планирует напасть на Украину.

В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта, — заявил российский постпред.

На заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года Пауэлл, один из основных участников событий, которые предшествовали вторжению США в Ирак в 2003 году, заявил, что располагает информацией о наличии у Саддама Хусейна технологий по производству биологического оружия. В доказательство он предъявил пробирку с белым веществом — якобы образцом производимого в Ираке оружия. Позже выяснилось, что это была фальшивка.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза перед выступлением представителя Украины. Небензя сообщил, что он не сможет присутствовать на выступлении украинского коллеги из-за ранее запланированной встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.