Зеленский может увидеться с Эрдоганом в ближайшее время Зеленский может встретиться с Эрдоганом на саммите стран Юго-Восточной Европы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Он уточнил, что Эрдоган получил приглашение на встречу во время его визита Анкару, передает турецкий телеканал TRT World в соцсети Twitter (Х).

Встреча по конфликту на Украине пройдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы, в ней примет участие и украинский президент. Рама подчеркнул, что Эрдоган также согласился посетить мероприятие.

Ранее Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой. Текст своего обращения в Telegram-канале Зеленский продублировал на польском, добавив, что этот диалог важен для национальной безопасности.

Такое предложение прозвучало после того, как польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них «вы будете голодные, голые и трезвые». Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.