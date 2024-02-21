Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой. Текст своего обращения Telegram-канале Зеленский продублировал на польском.

Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд (Туск), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность, — написал Зеленский.