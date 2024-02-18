Европейские фермеры массово требуют закрыть границы с Украиной Radio Lublin: польские фермеры протестуют на границе с Украиной

Фото: IMAGO/Dominika Zarzycka / SOPA I/Global Look Press

Польские фермеры вышли на массовую акцию протеста в населенном пункте Дорохуск, расположенном на границе с Украиной. Вместе с ними будут демонстранты из других стран Европейского союза, сообщает радиостанция Radio Lublin. Главное требование — закрытие границ с Украиной.

Так, несколько аграриев блокировали въезд на пропускной пункт «Ягодин — Дорохуск». На протесты вышли и фермеры из Германии, Нидерландов Бельгии и Франции. Всего ожидается как минимум две тысячи демонстрантов, которые потребуют закрытия границ с Украиной и выступят против европейской стратегии снижения углеродных выбросов.

Ранее фермеры в Молдавии оказались на грани банкротства из-за дешевого украинского зерна, заявил один из лидеров протеста в стране Сергей Стефанко. По его словам, в сравнении с соседними странами в Молдавии самые высокие цены на семена и удобрения и ставки по кредитам. При этом он выражает непонимание, почему их крик о помощи многие критикуют.

Также Стефанко обвинил президент республики Майю Санду в том, что она не выполнила предвыборных обещаний. Он напомнил, что победу в президентской гонке в 2020 году она одержала при поддержке представителей отрасли сельского хозяйства.