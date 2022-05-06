Зеленский: Киев прекратит переговоры, если погибнут военные из Мариуполя

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с Россией будет полностью прекращён в случае, если погибнут оставшиеся в Мариуполе украинские военные, передаёт ТАСС. Он добавил, что Киеву необходимо соглашение с Москвой, чтобы перестали гибнуть люди. Российская сторона более месяца даёт коридоры для выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов». Украинские военные коридорами не воспользовались и препятствовали, по сообщениям Минобороны РФ и очевидцев, выходу мирных жителей.

Если они (российская сторона. — NEWS.ru) убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого, — сказал он.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации. Он подчеркнул, что НАТО только на словах выступает за скорейшее прекращение конфликта и делает всё возможное, чтобы этого не случилось.

Накануне Зеленский заявил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе, являлись «дипломатическим болотом». Он подчеркнул, что Украина больше не войдёт в подобное «болото».