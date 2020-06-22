Киев рассматривает возможность подачи исков в международные суды против Тегерана в связи с январской трагедией, когда иранские расчёты ПВО сбили Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом в интервью канадской прессе заявил президент Владимир Зеленский. Ранее он был весьма сдержан в оценке поведения властей Ирана, однако последние события заставляют Киев пересмотреть позицию. Более того, он всерьёз может рассчитывать и на поддержку Торонто.

Украинский пассажирский самолёт авиакомпании МАУ, выполнявший рейс в Канаду, был сбит на взлёте из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту, включая украинцев и 55 канадских граждан. Иранские власти на протяжении нескольких дней не брали ответственность за трагедию, Зеленский также не спешил с выводами. После того, как Тегеран признал, что расчёты Корпуса стражей исламской революции ошибочно нанесли удар по лайнеру, позиция Киева стала жёстче: руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, занимавший на тот момент пост советника, даже допустил, что атака была преднамеренной. Впрочем, эта версия не получила развития. Стороны, казалось бы, сошлись на версии об ошибке и договорились о выплате компенсаций семьям погибших. Кроме того, Киев запросил у Тегерана бортовые самописцы — для самостоятельной расшифровки их показаний. Однако решение этого вопроса повисло в воздухе: «чёрные ящики» до сих пор так и не были переданы украинской стороне.

Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Этот факт, похоже, становится всё более серьёзным раздражителем в отношениях двух стран. Как заявил Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, иранские власти пытаются списать промедление с передачей ящиков на пандемию, однако «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы и так ожидали довольно долго». Вопросы есть у Киева не только на этот счёт.

[Власти Ирана] должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора — и они знают нашу позицию — кроме как обращаться в международные суды, — подчеркнул президент.

The Globe and Mail отмечает также, что на прошлой неделе Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо: оба лидера подтвердили готовность оказать давление на Иран.

Для канадских властей вопрос исполнения Тегераном взятых обязательств не менее принципиален и важен, чем для украинских. Речь идёт о репутации страны.

В феврале в суд Торонто адвокаты от лица жертв трагедии уже подали групповой иск Ирану — на сумму $1,1 млрд. Более того, в исковом заявлении действия иранской стороны были открыто названы «преднамеренным террористическим актом».

Что же касается Украины, то и для неё потенциальное обострение отношений с Ираном выглядит вполне логичным. Во-первых, Зеленскому необходимо удержать ту часть электората, которая была разочарована его изначально сдержанным поведением, — этим фактором в начале года активно пытались воспользоваться противники президента, например, Пётр Порошенко и симпатизирующие ему националисты. А для них любой промах действующего лидера — лишний повод говорить о «зраде», то есть предательстве национальных интересов.

Во-вторых, несмотря на то, что между Ираном и Украиной существуют устоявшиеся экономические связи, ближневосточная республика в них выступает, скорее, зависимой стороной. В 2019 году двусторонний товарооборот составил более $430 млн, однако большая часть пришлась на украинский экспорт (не менее $421 млн). Хотя Киев остро нуждается в средствах, включая и иранские деньги, Тегеран, находящийся под санкциями, в продукции из-за рубежа заинтересован, очевидно, больше.

Логично, что в этих условиях Ирану выгодно было бы избежать эскалации и доведения дела о Boeing 737 до международных судов. Тем более, что промедление Тегерана вызывает всё больше спекуляций на тему того, что иранцы могли действительно преднамеренно сбить лайнер. А такого рода обвинения чреваты уже не просто осложнением отношений с Киевом, но и в перспективе новыми международными санкциями.