Застрявшие в Турции россияне попытались устроить протест у консульства

https://static.news.ru/photo/c950448a-8889-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker/Global Look Press

Туристы из России, застрявшие в Турции из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, попытались устроить протест у здания консульства РФ в Анталье. Планам демонстрантов помешала местная полиция.

По словам путешественников, на курорт они прибыли 35 дней назад, у них закончились деньги, они хотят вернуться на родину. Россияне, которым удалось пообщаться с сотрудниками дипмиссии, отметили, что не получили вразумительного ответа.

Нас здесь около 400 человек. Мы хотим вернуться в нашу страну, но люди в консульстве не помогают нам. Мы не можем вернуться в Россию на автобусе или автомобиле, потому что пункты пропуска на границе с Грузией закрыты, — цитирует CNN Türk Марину Пропенко.

По словам россиянки, сейчас туристы живут в хостеле недалеко от консульства.

В турецких отелях из-за пандемии COVID-19 появятся сертификаты безопасности. Без них учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов. Процедуру сертификации пройдут также музеи, рестораны, авиакомпании и транспортные организации, писал NEWS.ru.