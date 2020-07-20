Заражённый коронавирусом президент Бразилии встретился со сторонниками

https://static.news.ru/photo/f1f11a38-ca86-11ea-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jairmessiasbolsonaro

Заболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару провёл очную встречу со сторонниками в своей официальной резиденции.

Политик вышел из здания и направился к своим сторонникам, которые несколько часов дожидались президента. До этого они участвовали в бдении, которое организовали евангелические лидеры.

Между заболевшим коронавирусом президентом и собравшимися был только неглубокий зеркальный пруд. Большинство из сторонников Болсонару были без средств индивидуальной защиты, сам президент в какой-то момент своей речи снял защитную маску. Встреча прошла в садах дворца Алворада, сообщает Efe.

Болсонару неоднократно ставил под сомнения угрозу коронавирусной инфекции. Политик считает, что жёсткие меры социальной изоляции сломают страну. Он отмечал, что экономические последствия карантинных мер окажут на Бразилию негативное влияние.

О болезни главы государства впервые стало известно 7 июля. В марте 65-летний политик назвал коронавирус «небольшим гриппом». Он подчеркнул, что никакой вирус не смог бы его сломить.

NEWS.ru писал, что представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на президента страны. Журналисты считают, что он подверг их опасности, когда собрал пресс-конференцию, на которой объявил о заражении коронавирусом.