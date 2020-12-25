Заражение британским коронавирусом зафиксировано в Ирландии

https://static.news.ru/photo/ed38b2d4-46f1-11eb-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Global Look Press

В Ирландии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, прибывшим из Великобритании, сообщил главный санитарный врач страны Тони Холохан.

Я могу подтвердить, что мы обнаружили новый британский вариант COVID-19, — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что вирус был обнаружен специалистами лаборатории при Дублинском университетском колледже. Холохан заявил в этой связи, что в ближайшие дни ирландские учёные определят, в какой степени новый штамм успел распространиться.

Отметим, что ранее Ирландия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины прокомментировали опасные особенности нового британского штамма коронавируса.

По их словам, высокая заразность нового штамма коронавируса будет способствовать росту заболеваемости и повышению уровня смертности, что приведёт к повышению нагрузки на систему здравоохранения.

Перед этим ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен уже в восьми странах Европы.