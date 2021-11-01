Запрет на упоминания: Турция отказалась быть щитом Украины

Турция призвала украинское руководство больше не апеллировать к теме «происхождения» тех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Киев направляет в зону конфликта. Заявление прозвучало на фоне трений, которые возникли между Москвой и Анкарой из-за «засвеченного» в Донбассе дрона Bayraktar. Кремль указал на риски дестабилизации ситуации на востоке Украины, а Роспотребнадзор внезапно нашёл пестициды в турецких фруктах. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что Анкара не захочет втягиваться в эскалацию вокруг Донбасса, однако продолжит военно-техническое сотрудничество с Киевом.

С заявлением по поводу беспилотников Bayraktar выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, российским или украинским, — пояснил министр. — То есть как только они (украинцы. — NEWS.ru) купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине.

Отдельно глава турецкой дипломатии указал на то, что Украина должна перестать использовать имя Турции в подобных ситуациях. По его словам, в контртеррористических операциях Анкара сталкивалась с абсолютно разным оружием, в том числе нередко — российским, однако республика «никогда не обвиняла» Кремль в чём-либо.

Показательное применение турецких БПЛА в Донбассе вызвало неоднозначную реакцию и в самом Киеве. В частности, как заметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, страна не должна пиариться на том, что получает вооружения из-за границы.

Оружие должно быть для победы, а не пиара, — отметил бывший министр.

Впрочем, уверенности в том, что ситуация не повторится, нет.

Bayraktar над Донбассом

О том, что между Анкарой и Киевом подписано соглашение о производстве корветов и ударных БПЛА, стало известно 14 декабря 2020 года. Ещё в 2019 году украинская сторона закупила и протестировала Bayraktar, которые планировала оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Меморандум о создании учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания БПЛА Bayraktar был заключён в конце сентября между оборонным ведомством Украины и компанией Bayraktar Savunma. А в середине октября министр обороны Андрей Таран проинформировал, что продолжаются бюрократические процедуры по оформлению участка, где построят этот сервисный центр.

Пересечением российских «красных линий» стало то, что 26 октября украинские вооружённые силы (ВС) впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar. Командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уточнял, что турецкие БПЛА всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и используются в тех местах, «где необходимо усиление».

После этого глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заметил, что поставки турецких дронов Киеву «могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения».

С 29 октября Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию турецких мандаринов поставщика Fikret Degirmenci, объясняя это превышением уровня пестицидов. Тайминг соответствующего распоряжения дал турецким СМИ повод говорить о возвращении к «практике политических запретов».

Образец для НАТО

Трудно не заметить, что в последние годы стратегическое партнёрство между Украиной и Турцией достигло наиболее высокого уровня за те десятилетия, которые прошли с момента провозглашения Киевом независимости. В следующем году страны планируют отметить 30-летие установления дипломатических отношений. По этому случаю Киев и Анкара должны провести очередное заседание Стратегического совета под сопредседательством двух президентов. Несмотря на то что контакты государств развиваются по своей, естественной логике, в Киеве не скрывают желания использовать их в качестве средства давления на Кремль.

Лишним доказательством стала колонка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вышедшая на сайте влиятельного вашингтонского центра «Атлантический совет» (признан в России нежелательной организацией). Глава дипведомства, рассуждая о двусторонних контактах между Киевом и Анкарой, выразил уверенность, что именно они представляют собой «достойную подражания модель» в условиях «всё более неспокойной обстановки» в Чёрном море, ответственность за которую, по его оценкам, несёт Москва.

Украина и Турция уже тесно сотрудничают в обеспечении безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Это партнёрство имеет стратегическое значение для обеих сторон, — обратил внимание министр.

По его словам, НАТО пора рассматривать формулу украинско-турецкого партнёрства как «ценную дополнительную силу», которая, как считает Кулеба, помогла бы сдерживать российскую региональную политику.

Сложный баланс Турции

В разговоре с NEWS.ru преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA) и приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги Димитар Бечев заметил, что Анкара в ситуации вокруг украинского досье ведёт очень непростую игру.

Думаю, Турция придерживается сложного балансирования: работать с Украиной, чтобы получить преимущество — коммерческое, а также стратегическое — лицом к лицу с Россией, но при этом оставаться в хороших отношениях с Москвой. Димитар Бечев преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги

Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам аналитика, ещё прошлой весной было заметно, что турецкие политики не хотят втягиваться в эскалацию вокруг Донбасса. Однако ВТС между Украиной и Турцией продолжится — вне зависимости от позиции РФ, уверен он.

Просто высокопоставленные политики [в Турции] считают, что Украина может помочь им в развитии отечественной оборонной промышленности, — говорит Бечев.

Собеседник NEWS.ru, впрочем, обращает внимание, что за последнее десятилетие в Анкаре велось много дискуссий об оборонно-промышленном сотрудничестве, однако особых результатов не было.

В свою очередь заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил пояснил NEWS.ru, что продажу беспилотников Турция считает обычным бизнесом.

Этим бизнесом занимаются практически все основные страны мира. Использование тех или иных военных технологий в определённых конфликтах не говорит, что продавшая страна участвует в этом конфликте. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

По словам аналитика, если Киев использует дроны Bayraktar в своих целях, то это не имеет никакого отношения к политике Турции.

Турция не очень заинтересована в том, чтобы конфликт между Россией и Украиной рос. Турция исходит из того, что в регионе должно быть спокойствие, — отметил Исмаил.

Увеличение конфликтов нередко приводит к тому, что в них начинают включаться третьи страны, а это невыгодно Анкаре, подытожил собеседник NEWS.ru.