Замок на экспорт: в нефтяной блокаде Ливии ищут руку России

Ливия теряет ежедневно $60 млн из-за заморозки крупнейших нефтяных месторождений. Такими оценками поделилось базирующееся в Триполи правительство национального единства (ПНЕ). Причиной прекращения экспорта стала протестная активность на фоне сохраняющегося в стране двоевластия. Эксперты говорят об ответственности маршала Халифы Хафтара за блокаду и указывают на то, что кризисная ситуация стала слишком удачным совпадением для России, чью нефть западные импортёры хотят заместить на фоне спецоперации на Украине.

О потерях в $60 млн заявил министр нефти и газа в составе ПНЕ Мухаммед Аун, обратив внимание на то, что причиной стала вынужденное прекращение добычи и экспорта.

С учётом средней мировой цены на нефть выше $100 мы каждый день несём убытки в $60 млн, — пояснил он.

Прекращение отгрузки сырья началось в середине апреля. По примерным оценкам, с тех пор убытки страны из-за экстренной заморозки приблизились к отметке в $200 млн, при том что нефтяная инфраструктура бывшей Джамахирии и без того несла потери, сталкиваясь с диверсионной активностью.

Режим чрезвычайной ситуации из-за натиска протестующих был введён Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) на таких крупнейших месторождениях, как аль-Шарара и аль-Филь. В то же время прекращены работы по отгрузке в портах Зувейтина и Брега, что застопорило нефтедобычу на менее крупных объектах, связанных с экспортными терминалами этих морских гаваней.

Нефтяной комплекс в Ливии Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Протестующие пытаются оказать давление на Триполи, требуя, чтобы председатель ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отказался от полномочий и передал власть «параллельному» премьер-министру Фатхи Башаге, то есть центру силы на востоке страны.

Споры о власти

Избрание Башаги восточно-ливийскими структурами власти углубило раскол в и без того поляризованной стране. Недавно, выступая в Себхе на первом заседании своего правительства, он заметил, что находящийся у него в подчинении кабмин «не торопится перебираться в столицу и намерен переехать туда исключительно мирным путём». Он обвинил Дбейбу в злоупотреблении полномочиями и присвоении бюджетных средств.

Его правительство незаконно пользуется нефтяными доходами и направляет их милициям и вооружённым группировкам, чтобы остаться у власти, — подчеркнул «параллельный» премьер.

Дбейба, в свою очередь, уверяет, что передаст власть только той администрации, которая будет избрана в результате всеобщего национального голосования под эгидой ООН. Но запланированные выборы ранее так и не состоялись в назначенные сроки из-за законодательных пробелов и очевидных споров о переделе сфер влияния.

В экспертной среде считают , что блокада основных месторождений — дело рук Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА). Именно между ним и Дбейбой пролегает основная линия раскола, свидетельствуют эти оценки. В условиях растущего запроса на альтернативные энергоносители из-за украинского кризиса ливийский военачальник, вероятно, добивается того, чтобы западные столицы оказали давление на главу ПНЕ и заставили его уйти в отставку.

В пользу России

До начала «арабской весны» Ливия была 12-м по влиянию экспортёром нефти на глобальном рынке, обеспечивая добычу в 1,6 млн баррелей в сутки. Это автоматически привлекает к её ресурсам внимание на фоне попыток Запада заменить российские энергоносители, и местные политики недвусмысленно играют на этом интересе. Соответствующая тактика видна даже в восточно-ливийском лагере, который, как считается, близок к России.

Дайте нам надежду, дайте нам шанс, — не так давно заявил Башага. — Дайте нам необходимые инвестиции и поддержку, и мы сможем превратить Ливию в выдающееся национальное государство и опору международного сообщества. Установив торговые связи, мы сможем улучшить жизнь ливийского народа и поставлять ресурсы, в которых, как мы знаем, нуждается как Европа, так и весь мир.

Ливийский коммерческий нефтяной танкер «Утренняя слава» Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация вокруг нефтяных объектов в Ливии бьёт по нуждам западных импортёров. Как заявила Хелима Крофт, глава глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets, блокировка экспорта из бывшей Джамахирии представляет собой очень «удобное совпадение» для Кремля, если взглянуть на ситуацию с позиции украинского кризиса. Впрочем, признаётся она, на данный момент нет никаких признаков того, что именно Россия проявила инициативу в контексте перебоев с ливийской нефтью.

Тем не менее простой сыграл как минимум в пользу Москвы, потому что это ещё больше ужесточает рынок и сохраняет высокие цены, в то время как западные лидеры продолжают выражать обеспокоенность по поводу инфляционного воздействия дополнительных санкций против российской энергетики, — говорит Крофт.