Ливия теряет ежедневно $60 млн из-за заморозки крупнейших нефтяных месторождений. Такими оценками поделилось базирующееся в Триполи правительство национального единства (ПНЕ). Причиной прекращения экспорта стала протестная активность на фоне сохраняющегося в стране двоевластия. Эксперты говорят об ответственности маршала Халифы Хафтара за блокаду и указывают на то, что кризисная ситуация стала слишком удачным совпадением для России, чью нефть западные импортёры хотят заместить на фоне спецоперации на Украине.
О потерях в $60 млн заявил министр нефти и газа в составе ПНЕ Мухаммед Аун, обратив внимание на то, что причиной стала вынужденное прекращение добычи и экспорта.
С учётом средней мировой цены на нефть выше $100 мы каждый день несём убытки в $60 млн, — пояснил он.
Прекращение отгрузки сырья началось в середине апреля. По примерным оценкам, с тех пор убытки страны из-за экстренной заморозки приблизились к отметке в $200 млн, при том что нефтяная инфраструктура бывшей Джамахирии и без того несла потери, сталкиваясь с диверсионной активностью.
Режим чрезвычайной ситуации из-за натиска протестующих был введён Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) на таких крупнейших месторождениях, как аль-Шарара и аль-Филь. В то же время прекращены работы по отгрузке в портах Зувейтина и Брега, что застопорило нефтедобычу на менее крупных объектах, связанных с экспортными терминалами этих морских гаваней.
Протестующие пытаются оказать давление на Триполи, требуя, чтобы председатель ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отказался от полномочий и передал власть «параллельному» премьер-министру Фатхи Башаге, то есть центру силы на востоке страны.
Споры о власти
Избрание Башаги восточно-ливийскими структурами власти углубило раскол в и без того поляризованной стране. Недавно, выступая в Себхе на первом заседании своего правительства, он заметил, что находящийся у него в подчинении кабмин «не торопится перебираться в столицу и намерен переехать туда исключительно мирным путём». Он обвинил Дбейбу в злоупотреблении полномочиями и присвоении бюджетных средств.
Его правительство незаконно пользуется нефтяными доходами и направляет их милициям и вооружённым группировкам, чтобы остаться у власти, — подчеркнул «параллельный» премьер.
Дбейба, в свою очередь, уверяет, что передаст власть только той администрации, которая будет избрана в результате всеобщего национального голосования под эгидой ООН. Но запланированные выборы ранее так и не состоялись в назначенные сроки из-за законодательных пробелов и очевидных споров о переделе сфер влияния.
В экспертной среде
В пользу России
До начала «арабской весны» Ливия была 12-м по влиянию экспортёром нефти на глобальном рынке, обеспечивая добычу в 1,6 млн баррелей в сутки. Это автоматически привлекает к её ресурсам внимание на фоне попыток Запада заменить российские энергоносители, и местные политики недвусмысленно играют на этом интересе. Соответствующая тактика видна даже в восточно-ливийском лагере, который, как считается, близок к России.
Дайте нам надежду, дайте нам шанс, — не так давно заявил Башага. — Дайте нам необходимые инвестиции и поддержку, и мы сможем превратить Ливию в выдающееся национальное государство и опору международного сообщества. Установив торговые связи, мы сможем улучшить жизнь ливийского народа и поставлять ресурсы, в которых, как мы знаем, нуждается как Европа, так и весь мир.
Ситуация вокруг нефтяных объектов в Ливии бьёт по нуждам западных импортёров. Как
Тем не менее простой сыграл как минимум в пользу Москвы, потому что это ещё больше ужесточает рынок и сохраняет высокие цены, в то время как западные лидеры продолжают выражать обеспокоенность по поводу инфляционного воздействия дополнительных санкций против российской энергетики, — говорит Крофт.
Конечно, тотального замещения российских энергоносителей для западных импортёров ливийский производитель обеспечить бы не смог: NOC в начале этого месяца