«Закон в стиле Сталина»: зачем Польше комиссия по борьбе с влиянием России США и ЕС критикуют Варшаву за «репрессивную меру». Чего добивается президент страны Анджей Дуда, о какой «гражданской войне» говорят поляки

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер ПиС Ярослав Качиньский и его однопартиец, президент Польши Анджей Дуда

31 мая в Польше вступил в силу закон, подписанный накануне президентом Анджеем Дудой. В стране будет создана «комиссия по борьбе с российским влиянием». Ей предстоит расследовать «деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в 2007–2022 годах, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб национальным интересам республики». Инициативу раскритиковали в ЕС и в США. Как пишет Politico, никто не сомневается, что «поиски агентов Кремля» в данном случае ни при чем и на самом деле закон направлен против оппозиции и лично ее лидера Дональда Туска, которого хотят политически устранить перед осенними выборами. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой Lex Tusk («закон Туска»)

Закон был внесен правящей партией «Право и справедливость» (ПиС возглавляет Ярослав Качиньский — брат-близнец погибшего в авиактастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского). Инициативу уже окрестили «законом Туска» (Lex Tusk). Оппозиция не сомневается, что его истинная мишень — бывший председатель Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск, мечтающий вернуться в кресло главы правительства.

Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска и «Право и справедливость», где состоит президент Анджей Дуда, будут бороться на осенних выборах

Сегодня его центристская партия «Гражданская платформа» входит в более широкую «Гражданскую коалицию», которая на предстоящих этой осенью выборах (дата пока не объявлена) намерена бросить вызов правой партии Качиньского и Дуды и взять реванш за поражение 2015 года (с тех пор ПиС бессменно находится у власти).

СМИ пишут, что «качиньцы» надеются «поймать Туска» в сети нового закона. Комиссия, в которую войдут девять экспертов (их назначит сейм), получит фактически неограниченные полномочия, сравнимые с прокурорскими. А ее вердикт невозможно будет оспорить в суде. В случае подозрений комиссия получит право «запретить лицу выполнять функции, связанные с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет». Другими словами, обвиняемый не сможет занимать государственные должности.

Польские юристы поясняют, что санкции комиссии, в принципе, не помешают Туску участвовать в выборах. Однако в случае победы он, скорее всего, не сможет занять премьерское кресло.

Почему Туск уязвим

В свое время именно при Дональде Туске, который возглавлял правительство республики в 2007–2014 годах, польские компании заключили газовые контракты с РФ, которые Варшава теперь называет «подрывающими национальные интересы страны».

Туск встречался с российским коллегой Владимиром Путиным, занимавшим тогда премьерский пост (мировые СМИ облетели кадры, как два политика обнимались со слезами на глазах на месте смоленской катастрофы в апреле 2010 года), и вообще стремился перезагрузить отношения с РФ.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Владимир Путин и Дональд Туск на месте крушения самолета Ту-154 польского правительства возле аэропорта Смоленска, апрель 2010 года

«В нормальной демократической стране глава государства никогда бы не подписал закон в стиле Сталина», — заявил депутат Марчин Кирвинский. «Репрессивным наступлением на демократические права» закон назвали в Брюсселе.

«Озабоченность по поводу законов, которые могут ограничить права избирателей», выразил и посол США в Варшаве Марк Бжезинский, а также Госдепартамент. «В качестве редкого шага администрация США публично раскритиковала план одного из своих главных союзников по НАТО в Восточной Европе», — признает Politico.

Оппозиция уже объявила 4 июня (в годовщину первых частично свободных выборов в Польше 1989 года) «самый масштабный митинг в новейшей истории страны». К нему обещают присоединиться и другие оппозиционные партии.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press 4 июня польская оппозиция обещает устроить самый масштабный митинг против репрессивного закона

О какой «гражданской войне» говорят поляки

«Президент Анджей Дуда, подписав закон о борьбе с российским влиянием, серьезно ослабил нашу страну как изнутри, так и внешне. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — цитирует Politico польского журналиста и оппозиционного политика, основателя либеральной партии «Польша 2050» Шимона Головню (идет на выборы в составе коалиции «Третий путь»).

Издание поясняет, что слова о «гражданской войне» не стоит воспринимать буквально. Речь идет о печально известной «польско-польской войне» — так журналисты, политологи и социологи называют ситуацию, которая сложилась в польской политике с приходом к власти «Права и справедливости».

Новая власть и ушедшая в оппозицию «Гражданская платформа» начали противостояние, которое сеяло в польском обществе атмосферу вражды и подозрительности. Самым трагическим ее проявлением стало убийство фанатиком-одиночкой мэра Гданьска Павла Адамовича в январе 2019 года.

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Ярослав Качиньский — лидер «ПиС» и серый кардинал польской политики

Как отмечает телеканал TVN24, комиссия по борьбе с российским влиянием должна выпустить первый «разоблачающий» доклад до середины сентября 2023 года, то есть еще во время действия текущих полномочий сейма и на финишной прямой перед выборами.

Как главные партии Польши относятся к России

«Право и справедливость» будет разыгрывать в своей предвыборной кампании карту борьбы с агентами Кремля. Тем более что польские правые традиционно выстраивали свою идентичность вокруг сплочения перед лицом исторических недругов от Москвы до Берлина (к примеру, от немцев поляки продолжают требовать многомиллионных репараций за Вторую мировую войну).

При этом партии «Право и справедливость» сейчас при всем желании будет трудно уличить Туска и «Гражданскую платформу» в каких-либо связях с Москвой. После 24 февраля 2022 года в Польше практически не осталось сколь бы то ни было влиятельных сил, которые допускали бы возвращение к прежним отношениям с РФ.

Последние два десятилетия эти отношения и так не были безоблачными, однако еще в 2010 году министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетал в Варшаву с рабочим визитом, где его принимали первые лица Польши. Сейчас такое невозможно представить, независимо от того, сменится ли осенью власть в республике. Варшава в любом случае останется настроена к Москве крайне критически.

Фото: senat.gov.pl Глава МИД РФ Сергей Лавров в сенате Польши, 2010 год

Кто может победить на выборах в Польше

Накануне газета Rzeczpospolita привела данные свежего опроса института IBRiS, который показал, что исход выборов становится все менее предсказуемым. Еще год назад эксперты не сомневались, что «Право и справедливость» останется у власти. Теперь все выглядит не столь однозначно.

На первом месте по-прежнему ПиС, однако у нее всего 32,9%. При таком раскладе польские правые не смогут самостоятельно сформировать правительство. Очевидно, они попытаются создать коалицию с «Конфедерацией» — крайне правой партией националистов и евроскептиков (опросы дают ей 11%). Но между двумя потенциальными союзниками есть непримиримое противоречие: конфедераты как раз единственные, кто поддерживают действия РФ на Украине и требуют перестать оказывать помощь Киеву.

«Гражданская коалиция» во главе с Туском идет второй — 25,6%. Вслед за ПиС она тоже может попытаться вступить в переговоры с альянсом «Третий путь» (в нее вошли «Польша 2050» и крестьянская партия PSL). Если к ним примкнут еще и левые, то у них появляется шанс возглавить правительство.

Уволили всех выпускников МГИМО: как еще в Польше борются с российским влиянием

Закон, подписанный Дудой, не имеет прямого отношения к «борьбе с российским влиянием». Однако это не значит, что ее нет. В феврале 2023 года глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что из дипведомства окончательно уволили всех выпускников МГИМО, которые там еще оставались. По неофициальным данным, это около сорока человек. Российский вуз при МИД РФ господин Рау назвал «инвестицией в функционирование российского империализма» и «частью грандиозного проекта советского империализма».

МГИМО известен как кузница не только российских дипломатических и политических кадров. Среди его выпускников президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Глава польского МИД Збигнев Рау уволил из дипведомства всех выпускников МГИМО

В октябре 2022 года Польша усложнила трудоустройство выходцам из РФ. Министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг заявила, что РФ будет исключена из перечня стран, чьи граждане могут получить работу в упрощенном режиме. «Мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки рынком труда», — сообщила чиновница.

Собеседники NEWS.ru в Варшаве и некоторых других польских городах признавали, что выходцам из РФ и с российским гражданством (например, родственникам граждан Польши), и с европейским стало намного труднее найти работу. Зачастую почти невозможно. В некоторых случаях это вызвано объективными причинами — совместные проекты свернуты, многие фирмы (например, в сфере логистики) закрылись. Но были случаи, когда работодатели отказывались брать на работу живущих в стране специалистов с паспортом РФ, даже если их квалификация не вызывала сомнений.

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