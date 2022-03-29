Захарова пообещала наказание пытавшим российских солдат украинцам

Официальный представитель МИД России Мария захарова заявила, что кадры с обращением с российскими военнопленными в Украине показывают «животную жестокость» украинских батальонов. По её словам, все преступления в отношении российских военнопленных в Украине будут расследованы, а виновные понесут наказание.

Поводом для заявления послужила видеозапись, сделанная украинскими радикалами под Харьковом. На кадрах видно, что националисты добивали раненых российских солдат прикладами, уцелевшим простреливали ноги, а после оставили их истекать кровью и не оказывали медицинской помощи.

Это такая жестокость, которая переходит в садизм. Им доставляет это удовольствие, — высказалась Захарова.

Она также назвала жестокость украинских военных «звериной сущностью» и пообещала неизбежное наказание для преступников со стороны Москвы.

По её словам, ответственные органы в России фиксируют все преступления в отношении российских военнопленных в Украине, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.



Также, по словам Захаровой, Россия требует от Украины освобождения взятых в плен сотрудников «Росатома».





