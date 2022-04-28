Захарова назвала число иностранных наёмников, прибывших на Украину Захарова заявила, что на Украину прибыли около 7 тысяч наёмников

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Около 7 тысяч иностранных наёмников из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что в их число попали бойцы из 63 трёх стран, включая Польшу, США, Канаду, Румынию, Британию и Грузию, пишет РИА Новости.

Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств, — заявила она на брифинге.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что наёмники не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Медведев напомнил о «калибровке» наёмников на Яворовском полигоне близ Львова, а также заключил, что иностранные наёмники будут денацифицированы.

На территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группы находятся в окружении до 400 иностранных наёмников, заявило Минобороны РФ в Telegram. Как утверждают в российском военном ведомстве, Киев запретил им вести любые переговоры о сдаче в плен. По данным МО РФ, бойцам «Азова» дан приказ расстреливать всех желающих сложить оружие, вне зависимости от того, украинские это военнослужащие или иностранные наёмники. В ведомстве отметили, что большинство из последних являются гражданами европейских стран, а также Канады.