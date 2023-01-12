Захарова: Москва пытается узнать, какой позиции придерживается Ереван

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Москва по двусторонним каналам пытается прояснить, какой позиции все-таки придерживается официальный Ереван, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, российская сторона видит разницу в серьезных вопросах, которые касаются не только Армении, но и региональной безопасности.

Мы сами отметили, что мы видим разночтения не по одному нюансу в позиции Армении. Таких тем несколько, причем они все очень серьезные. Мы видим разницу в оценках серьезнейших вопросов, которые касаются не только Армении, но и региональной безопасности. Наша работа заключается не только в публичном комментировании процессов у микрофона. Находимся в контакте со сторонами буквально круглосуточно. Мы пытаемся также по двусторонним каналам прояснить у армянской стороны, какой же позиции все-таки придерживается официальный Ереван. Есть принципиальные вопросы, а соответственно позиция должна урегулироваться, может, и с какими-то оговорками, но без изменения принципиальных основ, — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона делает все как посредник, который искренне желает нормализации отношений между Баку и Ереваном. Однако для этого, по словам Захаровой, необходимо прилагать совместные усилия.

Пашинян на пресс-конференции заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на нарушения договоренностей азербайджанской стороной. Он также подчеркнул, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.