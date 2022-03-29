Лавров прибыл в Китай на встречу по Афганистану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси. Он примет участие во встрече глав МИД стран — соседей Афганистана.

Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран — соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами, — написала Захарова.

По имеющейся информации, Лавров после визита в Китай проведёт региональную поездку, а на следующей неделе у него запланирован ряд встреч в Москве.

Совет безопасности ООН ранее проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который контролирует движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). При этом новым властям страны ещё предстоит признание со стороны международного сообщества.

За проголосовали почти все — 14 участников заседания. От голосования воздержалась только Россия.

Движение «Талибан» в июле-августе 2021 года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его правительства.