В ООН проголосовали за восстановление связей с Афганистаном

Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который контролирует движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Турции. При этом новым властям страны ещё предстоит признание со стороны международного сообщества.

За проголосовали почти все — 14 участников заседания. От голосования воздержалась только Россия.

Движение «Талибан» в июле-августе 2021 года практичеcки без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганиcтана. 15 августа боевики вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гaни и члены его правительства.

«Талибан» ранее призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и решить возникшие проблемы мирным путём. Талибы опасаются жертв среди мирных жителей и попросили стороны воздержаться от боевых действий. Также талибы призвали позаботиться о спасении афганских студентов и мигрантов на Украине.