Задержанного во Владивостоке японского консула отпустили Задержанного во Владивостоке японского консула Тацунори отпустили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Данную информацию подтвердил также генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Его отпустили, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудник японского посольства был отпущен, он не испытывает никаких проблем со здоровьем после задержания

С учетом приоритета на обеспечение безопасности, как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября, — отметил генсек.

26 сентября стало известно, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Отмечается, что эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение.

Посольство Японии подало ответный протест в Министерство иностранных дел РФ.