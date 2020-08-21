За сутки в Индии число заразившихся COVID-19 выросло на 69,8 тысячи

https://static.news.ru/photo/ee63ae54-e43e-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки на территории Индии число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа достигло рекордных показателей. За один день было выявлено 69 878 случаев заболевания. Об этом 22 августа сообщили представители Министерства здравоохранения и благосостояния семьи страны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 августа. За тот день врачи выявили 69 652 новых случая заболевания.

Отмечается, что теперь в Индии с начала пандемии заразился 2 975 701 человек. На данный момент от коронавируса лечатся 697 330 граждан. Этот показатель более чем на пять тысяч превышает статистические данные за прошлый день. За сутки в Индии выздоровел 63 631 пациент. Общее количество победивших недуг индусов теперь равно 2 222 577.

Жертвами пандемии в стране стали 55 794 человека. За сутки было зафиксировано 945 смертей, сообщается на сайте министерства.

Коэффициент выздоровления в стране достиг на утро субботы 74,69% от общего числа заболевших. Днем ранее этот показатель равнялся 74,3%. Этот показатель растёт с 20 июля.

Индия занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. Страна «уступает» только США и Бразилии.

Как ранее писал NEWS.ru, максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрировала ВОЗ 16 августа. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.

Число заразившихся увеличилось за 24 часа более чем на 294 тыс. человек, что является максимальным показателем прироста за время пандемии.