Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед ООН. Выплата была произведена за счёт иранских активов, замороженных в банках Южной Кореи из-за санкций США. Информация о финансовой операции была размещена на сайте Министерства экономики и финансов Республики Корея.

Правительство Южной Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере $18 млн <...> иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН, — говорится в сообщении.

13 января власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с просьбой внести взнос за исламскую республику в ООН из её замороженных активов, во избежание потери голоса в генассамблее организации. Ирану было необходимо выплатить $18,4 млн.

Ожидается, что после выплаты взносов в ООН право голоса Ирана на Генеральной Ассамблее ООН будет немедленно восстановлено, — сказали в южнокорейском ведомстве.

В начале текущего года стало известно, что право голоса на Генассамблее ООН потеряли Иран, Судан, Антигуа и Барбуда, Гвинея, Конго, Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Вануату.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что НАТО обманными путями проникает на территории других государств и подобное поведение Альянса может привести к его краху. По словам иранского лидера, американская стратегия господства потерпела поражение и в настоящее время позиции США слабы. Однако Вашингтон не желает отказываться от политики экспансии. Он использует экономические санкции и стремится дестабилизировать ситуацию в независимых государствах изнутри.