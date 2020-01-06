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Южная Корея перебросила в центральный Сеул американский противоракетный комплекс Patriot для защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По информации агентства, ранее комплекс находился в провинции Кёнсан-Пукто. Предполагается, что Patriot оснащён ракетами PAC-2 и PAC-3, которые используются для перехвата самолётов и ракет на высоте от 20 до 40 километров.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон готов ответить на «плохое поведение» Северной Кореи, если на то будет необходимость.