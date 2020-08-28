Явка на выборы в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года

Явка на выборы в Рижскую думу впервые оценивается как самая низкая за 23 года. В столице Латвии проходят внеочередные выборы в городской парламент.
Явка составила всего 40,6%, тогда как в 2017 году — 58,72%,
На втором месте может оказаться «Согласие» с 18,9% голосов, на третьем — партия «Честь служить Риге», за которую могут отдать голоса 7,4% избирателей.
В 2001 году явка на выборы в Рижскую думу составила 60,8%, в 2005 году — 52,85%, в 2009 — 58,9%, в 2013 — 55,55%.
На данный момент выборы завершены, идёт подсчёт голосов. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в феврале большинство депутатов Сейма Латвии проголосовали за законопроект о роспуске избранной в 2017 году Рижской думы. По словам министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуца, если раньше дума плохо справлялась со своими обязанностями, то сейчас она вообще не в состоянии выполнять свои обязанности.
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