Явка на выборы в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года

https://static.news.ru/photo/1063570c-ea5c-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Явка на выборы в Рижскую думу впервые оценивается как самая низкая за 23 года. В столице Латвии проходят внеочередные выборы в городской парламент.

Явка составила всего 40,6%, тогда как в 2017 году — 58,72%, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Латвии Кристину Берзиню. По данным экзитполов, на выборах побеждает объединение партий «Для развития/За» — «Прогрессивные». Они могут получить 26,6% голосов.

На втором месте может оказаться «Согласие» с 18,9% голосов, на третьем — партия «Честь служить Риге», за которую могут отдать голоса 7,4% избирателей.

В 2001 году явка на выборы в Рижскую думу составила 60,8%, в 2005 году — 52,85%, в 2009 — 58,9%, в 2013 — 55,55%.

На данный момент выборы завершены, идёт подсчёт голосов. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в феврале большинство депутатов Сейма Латвии проголосовали за законопроект о роспуске избранной в 2017 году Рижской думы. По словам министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуца, если раньше дума плохо справлялась со своими обязанностями, то сейчас она вообще не в состоянии выполнять свои обязанности.