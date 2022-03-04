Японские власти заморозят активы крупных российских бизнесменов

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о намерении заморозить средства крупных российских бизнесменов в рамках санкций, введённых против Москвы в связи с военной спецоперацией РФ на Украине, передаёт РИА Новости. Глава правительства также отметил, что Япония приняла персональные санкции против членов российского кабмина и президента РФ Владимира Путина.

Япония ввела персональные санкции против представителей российского правительства, в том числе против президента Путина. Мы также намерены принять меры по заморозке активов российских олигархов, — отметил премьер в ходе пресс-конференции.

1 марта Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента. Среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предприниматели Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, а также президент ВТБ Андрей Костин.

1 марта в Японии утвердили экспортные санкции в отношении 49 российских компаний и организаций, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, МФТИ и другие.

Также было решено заморозить активы представителей российских властей и банков. Под санкции в этой связи попали Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Кроме того, был введён запрет на поставки в Россию продукции общего назначения, которая может быть использована для усиления военного потенциала страны.

Правительство Японии также приняло решение заморозить активы российских банков: «Открытия», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ. Ранее в стране объявили о замораживании активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.