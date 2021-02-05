Японские националисты устроили протест у посольства РФ из-за Курил

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В Токио у здания российского посольства представители ультраправых организаций проводят акцию протеста, приуроченную к дню «северных территорий». Этот день отмечают 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Как сообщает РИА Новости, микроавтобусы протестующих, выкрашенные в чёрный или фиолетовый цвета, объезжают по кругу квартал, где расположено посольство РФ, выкрикивая через громкоговорители лозунги или транслируя маршевую музыку. За процессией следят усиленные наряды полиции. Рядом с посольством находится несколько полицейских автобусов, но в целом ситуация в городе мало чем отличается от обычной: движение пешеходов и транспорта проходит в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, ноту протеста из-за военных учений на острове Кунашир направило России Министерство иностранных дел Японии. В Москве считают такую реакцию необоснованной. Ранее Россия уведомила Японию о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведёт манёвры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды. Токио ответил нотой протеста. При этом в Японии считают, что «рост военной активности» России на Южных Курилах связан с приближающимся саммитом G20, который пройдёт в Осаке. Таким образом Москва предупреждает Токио.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. В этом документе затрагивалась возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Москва считала, что документ поставит точку в споре, а Япония полагала, что это лишь часть решения проблемы.

Перспективы переговоров по островам и заключение мирного договора между Токио и Москвой туманны, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что суверенитет Японии распространяется на четыре «северных острова» — так Токио называет Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Политик подчеркнул, что острова находятся под суверенитетом Японии. Предметом мирного договора является вопрос о принадлежности всех четырёх островов, отметил японский премьер.