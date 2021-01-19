Премьер Японии заявил о правах на Южные Курилы

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Власти Японии считают предметом переговоров с Россией всю южную часть Курильских островов. В Токио уверены, что на эти территории распространяется суверенитет Японии.

Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил. — NEWS.ru) — это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырёх северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства, — цитирует ТАСС премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу.

Об этом Суга заявил в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос лидера главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Юкио Эдано. При этом премьер подчеркнул, что Япония намерена продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курильских островов. По его мнению, эта деятельность не должна ущемлять юридические позиции двух стран.

Как писал NEWS.ru, ранее Суга заявил, что вопрос о южной части Курильских островов в отношениях с Россией необходимо решить мирно. Премьер Японии подчеркнул, что будет в отношениях с РФ придерживаться курса, заданного его предшественником Синдзо Абэ. Бывший глава правительства ушёл в отставку осенью прошлого года по состоянию здоровья.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.