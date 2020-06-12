Японские автоконцерны приостанавливают работу из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/03627952-ad6c-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Крупнейшие японские автоконцерны вынужденно приостанавливают работу своих заводов. Из-за пандемии коронавируса в стране значительно упали продажи автомобилей.

Как сообщает телеканал NHK, автоконцерн Honda уже объявил о приостановке двух своих заводов в июле: в префектуре Сайтама — на пять дней, в префектуре Миэ — на три дня. Автоконцерн Mitsubishi временно остановил работу завода своей дочерней компании в префектуре Гифу со 2 по 30 июня и завода в префектуре Айти со 2 по 15 и с 23 по 30 июня. Планы приостановить работу конвейерных линий есть и у компании Toyota.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на различные меры поддержки отечественных автопроизводителей, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса. 5 млрд рублей пойдут на закупку машин скорой помощи, 8,5 млрд — на льготный лизинг, включающий госпрограмму «Доступная аренда». 7 млрд направят на субсидирование коммерческих кредитов, 4,5 млрд — на субсидии по займам на закупку транспорта для нужд государства. Предполагается, что поддержка окажет стимулирующее воздействие на спрос на продукцию отечественного автопрома.