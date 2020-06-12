Японские автоконцерны приостанавливают работу из-за COVID-19

Крупнейшие японские автоконцерны вынужденно приостанавливают работу своих заводов. Из-за пандемии коронавируса в стране значительно упали продажи автомобилей.
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Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на различные меры поддержки отечественных автопроизводителей, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса. 5 млрд рублей пойдут на закупку машин скорой помощи, 8,5 млрд — на льготный лизинг, включающий госпрограмму «Доступная аренда». 7 млрд направят на субсидирование коммерческих кредитов, 4,5 млрд — на субсидии по займам на закупку транспорта для нужд государства. Предполагается, что поддержка окажет стимулирующее воздействие на спрос на продукцию отечественного автопрома.
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