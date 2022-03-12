Япония выступила за новый мировой порядок

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения спецоперации РФ на Украине государственные награды ожидают тех сотрудников СБУ, которые работают «за Россию против бандеровщины». Они смогут и дальше служить на благо своей родины, отметил он в Telegram.

Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным...