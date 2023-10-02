Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил Япония не смогла договориться с Россией о вылове терпуга в районе Кунашира

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Рыба терпуг

Правительство Японии не сумело достигнуть договоренности с Россией о вылове северного одноперого терпуга, сообщает телеканал NHK. По его данным, власти страны окажут помощь рыбакам, пострадавшим из-за отсутствия возможности вылавливать терпуга близ Кунашира. В частности, восемь суден будут вести промысел внутри территориальных японских вод.

Причиной невозможности достижения договоренностей стала жесткая позиция Москвы. В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что проведение межправительственных консультаций по вопросу о вылове морских ресурсов невозможно, так как Токио придерживается антироссийской позиции. В дипломатическом ведомстве отметили, что правительство Японии вводит в отношении Москвы санкции в нарушение всех норм и правил международного права.

Промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября, затем рыбаки приступают к добыче осьминога. Однако никаких договоренностей по этому вопросу также не было достигнуто. Предполагается, что японские рыбаки, занятые в добыче осьминога, также не смогут приступить к своей работе.

Как сообщалось ранее, в России хотят ограничить импорт японской рыбы. Это связано с высоким риском радиационного загрязнения товаров из-за решения Токио сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1». В начале сентября была взята проба воды — концентрация трития составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления.