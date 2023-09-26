Россельхознадзор рассматривает введение ограничений на поставки рыбопродукции из Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Причиной называются риски радиационного загрязнения товаров. Решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.
Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной, — говорится в сообщении.
Россельхознадзор запросил у Японии информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований рыбной продукции. Ведомство ожидает ответ до 16 октября.
Анализ Россельхознадзора показал отсутствие в России утвержденных методик определения трития в продукции водного промысла, — говорится в сообщении.
В конце августа оператор атомной электростанции «Фукусима-1» осуществил сброс воды с объекта в океан. В начале сентября была взята проба — концентрация трития составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России еще не выявляли опасной продукции из Японии. При этом она подчеркнула, что процесс сброса был осуществлен недавно, поэтому не стоит забывать об «эффекте накопления».