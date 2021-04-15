Японцы возмущены словами Захаровой о сбросе ядерных отходов «Фукусимы»

https://static.news.ru/photo/6efc1cb6-9de6-11eb-b86f-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу решения Токио о сливе в море ядерных отходов с АЭС «Фукусима» вызвало возмущение у читателей японского портала Jiji.

Ранее Захарова выразила сожаление и глубокую озабоченность в связи с тем, что Япония сбросила техническую воду с АЭС, не проконсультировавшись с соседними странами, в том числе и с Россией.

Японцы встретили заявление Захаровой в штыки. Они вспомнили о существовании в порту Владивостока «кладбища» старых кораблей, где ржавеют утилизированные атомные подлодки.

«Россия! И ты туда же! Ты, бросающая свои атомные подводные лодки где попало! Надо на весь мир опубликовать данные о том, как разные страны уничтожают атомные отходы!», «Надо Японии очистить Японское море от останков российских атомных подлодок, а счета за это выставить России! И нужно повсюду об этом трубить!», такие реплики последовали после слов Захаровой.

Более того, досталось и другим странам — Китаю, Южной и Северной Кореям. Японцы заявляют, что не станут прислушиваться к своим старым врагам.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время вода, предназначавшаяся для охлаждения реакторов, хранится на территории станции в резервуарах. Перед сбросом её тщательно очистят от радиоактивных элементов. Ориентировочно, сброс намечен на 2023 год. По примерным расчётам, свободные резервуары для воды будут использованы на станции к концу 2022 года.