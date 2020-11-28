WSJ: за введением санкций США против «Северного потока-2» стоит Украина

https://static.news.ru/photo/754a8460-32be-11eb-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

В разработке санкций против российского газопровода «Северный поток-2» принимали участие украинские лоббисты — представители «Нафтогаза» и Центра исследования энергетики. Им удалось продавить в Вашингтоне появление соответствующего законопроекта, пишет Wall Street Journal.

Издание пишет , что в Вашингтоне в последние четыре года активно работали советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин и глава Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В течение прошлого года официальные лица США и антироссийски настроенные «ястребы» на Капитолийском холме внимательно наблюдали за перемещениями российского корабля, который плыл с российского Дальнего Востока вокруг Африки в Балтийское море, — указывает газета.

Wall Street Journal уточняет, что первые попытки украинцев сорвать строительство «Северного потока-2» руками США предпринимались ещё в 2016 году. Гламаздин и Харченко тогда писали письма тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону и глава Минфина Стивену Мнучину, однако американские министры не отвечали на них.

Однако украинцы не сдались и обратились к лоббисту Даниэлю Вайдичу, который был членом комитета Сената США по международным отношениям. Он предложил применить к «Севеному потоку-2» тот подход, который сработал при введении санкций против проекта компании ExxonMobil и «Роснефти», когда российского нефтяного гиганта лишили доступа к ключевым технологиям и ExxonMobil сама разорвала договор.

Затем Гламаздин и Харченко привлекли некие аналитические центры, которые искали уязвимое место проекта, и оно было найдено. Отмечалось, что у России нет судов, которые могут прокладывать трубы по дну Балтики на большой глубине. Дания, в свою очередь, запрещала судам якорные стоянки в ряде районов из-за риска наткнуться на неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны.

«Газпром» обошёл это требование, заключив соглашение со швейцарской фирмой Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.

Украинцы перед этим вышли через Вайдича на сенаторов Теда Круза и Жанну Шахин, которые разработали и внесли соответствующий законопроект. Именно по контракту «Газпрома» с Allseas и был нанесён удар, вынудивший компанию отозвать своего трубоукладчика.

Как сообщал NEWS.ru, ранее старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава заявила, что санкции США не способны помешать завершению проекта «Северный поток — 2» и Вашингтону необходимо признать это.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил перед этим, что закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно уже в первом квартале 2021 года.